Misure anticovid e chiusura delle palestre, operatori del settore in piazza Cavalli alle 17.

Una mobilitazione annunciata via Facebook da gestori delle palestre di Piacenza, per il pomeriggio di oggi 26 ottobre.

“Abbiamo appreso con rammarico la decisione del governo di chiudere le palestre e le piscine in tutta Italia – scrivono i promotori della manifestazione -. Questa è una sconfitta per lo sport. Domani alle 17 tutti gli operatori sportivi di Piacenza si troveranno in Piazza Cavalli mantenendo il distanziamento, senza assembramenti, indossando la mascherina per manifestare pacificamente il dissenso nei confronti del governo che considera il ruolo delle palestre superfluo”.

“Diffondiamo il messaggio: salviamo lo sport!”