Mogliano Rugby, cinque giocatori positivi al Covid: rinviato il match con i Lyons

Non si giocherà la sfida tra Sitav Rugby Lyons e Rugby Mogliano 1969 prevista sabato prossimo al Beltrametti e valida per la prima giornata di Coppa Italia. La società veneta, a seguito della positività di cinque giocatori al Covid (tutti stanno bene), ha richiesto il posticipo dell’incontro: per l’intero gruppo squadra è stata disposta la quarantena per le previste procedure di controllo.

“La tutela della salute dei giocatori – scrivono i Lyons in una nota – rimane una priorità per tutto il nostro movimento, e la nostra società tiene a manifestare il proprio sostegno agli amici di Rugby Mogliano 1969, sperando di poter calcare presto i campi da gioco tutti insieme e in sicurezza”. Il debutto ufficiale della stagione bianconera è quindi rinviato di una settimana, con la seconda giornata di Coppa Italia che vedrà i Lyons impegnati sul campo del Valorugby Emilia. La sfida con Mogliano è invece rinviata alla prima data utile.