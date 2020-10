Monticelli, nel weekend degustazione di formaggi al Caseificio Borgonovo

Il piacere della tavola non si ferma. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, 30 Fabbriche del Gusto tra Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Emilia-Romagna aprono le porte per “We Food”, weekend di degustazioni, laboratori e showcooking con i migliori chef della guida “Venezie a Tavola”, diretta da Luigi Costa.

In provincia di Piacenza, nella piccola frazione di Monticelli d’Ongina, aprirà le sue porte il Caseificio Borgonovo della famiglia Palormi, che dal 1978 rappresenta un’istituzione nella produzione genuina dei prodotti caseari.

I visitatori potranno osservare le storiche fasi di lavorazione del formaggio attraverso visite guidate al laboratorio, a cui seguirà un momento di degustazione dei prodotti del caseificio. Dalle forme di Grana Padano Dop alla freschissima ricotta. Particolarmente gustoso sarà l’assaggio del Cacio del Po, un giovane formaggio a pasta semicotta prodotto interamente con latte della zona di Monticelli.

COME PARTECIPARE – Gli eventi di WeFood sono a ingresso libero e verrà garantito il rispetto di stringenti norme di sicurezza. E’ richiesta, per ragioni organizzative, la prenotazione alle visite e agli eventi di proprio interesse sul sito internet www.wefood-festival.it, in corrispondenza di ciascuna azienda visitabile