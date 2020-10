Mortale a San Giorgio, si presenta ai carabinieri “Forse ho investito io il giovane”

Mortale a San Giorgio, un 58 enne si è presentato nella mattinata del 31 ottobre ai carabinieri del suo paese, a Carpaneto, sostenendo di essere – forse – il responsabile dell’incidente.

Nella mattinata del 30 ottobre un giovane di 29 anni, Andrea Ziotti, è stato travolto e ucciso alle porte di San Giorgio (Piacenza); secondo le prime testimonianze raccolte sul posto a causare l’incidente sarebbe stato il conducente di un furgone bianco, che si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.

Dopo il clamore suscitato dalla caccia al pirata della strada, nella mattinata del 31 ottobre un uomo, di 58 anni, piacentino di professione operario, si è recato presso la stazione dei carabinieri di Carpaneto.

L’uomo ha riferito di aver ripensato a quanto accaduto il 30 ottobre, e di temere di essere coinvolto nel sinistro: il 58 enne sostiene di aver effettivamente percorso il tratto di strada teatro dell’incidente, di non aver visto nulla ma di aver sentito il rumore di una botta, e di essersi fermato poco dopo, per controllare che non avesse effettivamente urtato qualcosa. Dopo essersi accertato che il suo furgone – un Fiat Ducato cassonato di colore bianco – non aveva riportato danni o ammaccature, ha ripreso le sue normali attività ed è andato al lavoro.

Tuttavia il clamore mediatico dell’incidente lo ha spinto a ripensare tutto l’accaduto e nella mattinata di oggi ha reso spontanee dichiarazioni ai militari, i quali hanno già effettuato i primi rilievi sul furgone che sembra effettivamente non mostrare segni evidenti.

L’uomo, quindi, è stato denunciato per omicidio stradale, così come una giovane piacentina di 27 anni, alla guida di una Renault Kadjar coinvolta nel sinistro. Anche la sua auto, infatti, ha urtato il corpo della vittima.

Una dinamica difficile da ricostruire: nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia sul corpo della vittima. L’esito servirà a fare ulteriore chiarezza ed accertare le responsabilità di chi abbia effettivamente causato l’incidente. Altre informazioni utili verranno raccolte con esami più approfonditi su entrambi i mezzi.