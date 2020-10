Motonautica, al Mondiale 125 in Repubblica Ceca anche i giovani piacentini Ghiraldi e Finotti

Domenica 4 ottobre a Jedovnice in Repubblica Ceca al Water Festival si svolge il Mondiale di Motonautica 2020 in prova unica delle categorie F125, 250 e 500. Nella Formula 125 saranno impegnati i due giovani piloti che corrono per la Motonautica San Nazzaro e fanno parte dell’Academy C&B Racing Team : l’esordiente Mattia Ghiraldi e l’ormai veterano della categoria, nonostante la sua giovane età, Luca Finotti. Non saranno presenti invece in Repubblica Ceca, per motivi lavorativi, i fratelli Alex e Massimiliano Cremona.

“La gara di Jedovnice è molto importante per me – spiega Ghiraldi – anche perché è la prima dopo il passaggio alla F125. Con il team abbiamo provato molto, quindi siamo fiduciosi di poter far bene. Proprio per questo ringrazio il C&B Racing Team e Giuseppe Rossi che hanno reso possibile la mia partecipazione a questa importante competizione”.

“Questo appuntamento è sicuramente molto importante per me – spiega invece Finotti – anche per la riduzione delle competizioni in quest’anno particolare condizionato dal coronavirus. Io e il mio team ci siamo preparati molto e siamo determinati a dare il massimo”.

Per quanto riguarda le altre categorie, da segnalare la presenza di Claudio Fanzini nella F250 assieme a Pasquale Contento e Andrea Ongari. Nella classe regina, la F500, è prevista invece la partecipazione del pluricampione di Motonautica e costruttore dei motori GRM, utilizzati dalla maggior parte dei piloti piacentini, Giuseppe Rossi.