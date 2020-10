“No a logiche accentratrici nel governo dei Musei civici”

Di quanti componenti è costituito il Consiglio dei Musei civici, quali iniziative sono state assunte in collaborazione con il benemerito Ente Farnese (ente per il restauro e l’utilizzazione di Palazzo Farnese e per il restauro delle mura farnesiane) e se sia presente un rappresentante del Comune nel Consiglio di quest’ultimo.

Sono le domande poste all’Amministrazione comunale di Piacenza dal consigliere dei Liberali Piacentini Antonio Levoni attraverso un’interrogazione (a risposta scritta), nella quale lo stesso Levoni sottolinea “di ritenere indispensabile un governo dei Musei civici che sia estraneo ad ogni logica accentratrice, tipica di ideologie totalitarie”, aggiungendo che “in tempi passati la valorizzazione di competenze presenti in città è sempre stata una caratteristica del governo anzidetto”.