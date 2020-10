Non si gioca il derby tra Vigor Carpaneto e Nibbiano Valtidone

Il derby piacentino di Eccellenza tra Vigor Carpaneto e Nibbiano Valtidone (originariamente in programma domenica alle 15,30 al “San Lazzaro” di Carpaneto) è ufficialmente rinviato a data da destinarsi. A comunicarlo stamattina (sabato) è stata la Figc Lnd Emilia Romagna, che ha informato ufficialmente le due società coinvolte.

In precedenza, la Vigor Carpaneto aveva comunicato allo stesso organo la presenza di alcuni giocatori della rosa in stato febbricitante sottoposti a tampone o in attesa di effettuarlo per verificare eventuali positività al Covid-19. Per coloro che avessero già acquistato il biglietto in prevendita per assistere alla partita è previsto il rimborso del costo del tagliando, presentandosi in sede al centro sportivo “San Lazzaro” di Carpaneto negli orari di segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 19).