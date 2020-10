Nuova pavimentazione in via San Giovanni, limitazioni e divieti fino al 31 ottobre

Proseguiranno sino all’intera giornata di sabato 31 ottobre i lavori per la nuova pavimentazione di via San Giovanni – nel tratto compreso tra viale Beverora e via Croce – e via Molineria San Giovanni, affidati alla ditta Piacenza Asfalti.

Lo comunica il Comune di Piacenza in una nota, in cui precisa che resterà quindi in vigore sino alle ore 24 di sabato 31, in via Molineria San Giovanni, il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica. Contestualmente, nel tratto di via San Giovanni tra viale Beverora e via Croce sarà istituito il senso unico di marcia, con direzione consentita da via Croce a viale Beverora, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti segnalati.