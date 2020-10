Nuova viabilità nella zone delle scuole a Roveleto di Cadeo

A Roveleto “stretta” alla viabilità nella zona delle scuole. A partire dal 28 ottobre, la viabilità nei pressi di via delle Scuole è stata modificata, come spiega il primo cittadino di Cadeo, Marco Bricconi.

L’area nei pressi del nostro Istituto Scolastico, via delle Scuole, nel tratto dal civico numero 5 all’incrocio con strada della Ferrovia, resta chiusa al traffico come già avveniva dalle 7 e 30 alle ore 8 e 45 ma anche dalle ore 12.00 alle 16 e 45, senza riaprirla nelle prime ore pomeridiane, dal lunedì al giovedì. Mentre il venerdì dalle 7.30 alle ore 8 e 45 e dalle ore 12 alle 13.15”. Una scelta dettata dal maggior bisogno di sicurezza per gli studenti, come aggiunge Bricconi: “Dalle ore 13.45 i bambini che hanno lasciato la scuola per pranzare a casa, iniziano a rientrare e troppe sono le auto che transitano nella via, soprattutto per riportare i figli a scuola. Un via vai che mette in pericolo tutti i pedoni, ragazzi in primis”.

Un altro intervento a favore della sicurezza degli studenti sarà effettuato nella zona delle scuole. “In via Liberazione, nel tratto compreso tra scuola media e scuola dell’infanzia, già chiuso al traffico, metteremo delle gironde – spiega l’assessore Mauro Sarsi -. Cancelli girevoli, posti due per lato, che permetteranno di chiudere al traffico ma al tempo stesso di essere aperti per il passaggio di mezzi di soccorso. Una soluzione di maggiore sicurezza ma anche di riqualificazione dell’area”.