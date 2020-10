Nuovo asfalto in Via Da Saliceto, via i lavori “Risposta alle richieste dei cittadini”

Inizieranno martedì 6 ottobre a Piacenza i lavori di riqualificazione del manto stradale di via Guglielmo Da Saliceto, da via XXIV Maggio fino a piazzale Medaglie d’Oro.

“Dopo la conclusione della riasfaltatura di via Gardella e di via Tononi, che termina in giornata – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – avrà inizio domani un altro intervento di riqualificazione particolarmente significativo e atteso dalla cittadinanza. L’Amministrazione prosegue così il piano di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi che ci vede impegnati dal centro storico, alle periferie alle frazioni, rispondendo ad esigenze di decoro urbano e di sicurezza della circolazione automobilistica e ciclopedonale”.

La Direzione lavori comunica che è istituito, per la durata dell’intervento, il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la via e il divieto di transito, esclusi i residenti.