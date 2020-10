Nuovo asfalto via Torre della Razza, divieto di circolazione dal 26 ottobre al 21 novembre

Per consentire la realizzazione della nuova pavimentazione stradale, nel tratto di via Torre della Razza compreso tra la rotatoria con via Emilia Parmense e quella con via Bazzani sarà istituito il divieto di circolazione, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti individuati dall’apposita segnaletica, dalle ore 7 di lunedì 26 ottobre sino al 21 novembre prossimo.

Lo comunica l’Amministrazione Comunale di Piacenza in una nota. I cartelli riportanti – continua il comunicato – le deviazioni consigliate verranno apposti in via Emilia Parmense: in prossimità del tratto chiuso al transito per chi proviene da Pontenure e nei pressi della rotatoria di Montale per i veicoli in uscita dalla città.