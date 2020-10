Nuovo caso Covid a scuola, positiva studentessa del Colombini: 20 persone in quarantena

Ancora un caso di positività covid in una scuola piacentina.

Si tratta – fa sapere l’Ausl – di una alunna del Liceo Colombini di Pìiacenza, che ieri (mercoledì) in classe aveva mostrato leggeri sintomi. Sottoposta a tampone su richiesta del medico di famiglia, è risultata positiva per Covid 19. Il Servizio di Igiene Pubblica ha immediatamente avviato l’indagine epidemiologica per ricostruire i contatti

stretti della giovane tra i quali i compagni di scuola e gli insegnanti della classe frequentata dalla ragazza.

I compagni di classe, gli insegnanti e il personale scolastico coinvolto, complessivamente una ventina di

persone, sono stati posti in quarantena dall’Igiene Pubblica dell’Azienda Usl che ha già provveduto ad

informare le famiglie e invitato le persone coinvolte ad effettuare tampone.