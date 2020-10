Nuovo centrocampista per la Vigor Carpaneto: Matias Milessi

Nuovo innesto a centrocampo per la Vigor Carpaneto 1922, che ha tesserato Matias Milessi, uruguayano classe 1996.

Originario di Montevideo (dove è nato il 25 agosto 1996), è arrivato alle porte della serie A del proprio Paese con la maglia del Defensor Sporting, disputando alcune amichevoli con la prima squadra, poi ha giocato per un biennio nella seconda serie in Paraguay. Nella scorsa stagione, lo sbarco in Italia con una stagione agonistica in Eccellenza suddivisa tra Milazzo (Sicilia) e Polisportiva Grotta 1984 (Campania) prima dello stop a causa del Covid-19.

“Stavo cercando squadra in Uruguay – racconta il giocatore – poi è arrivata la chiamata del Carpaneto e ho accettato. Alla Vigor mi sono trovato subito benissimo, mi piace questo ambiente. Siamo una buona squadra e dobbiamo iniziare a conoscersi e giocare insieme”. “E’ un giocatore mancino – spiega il ds Marzio Merli – può giocare playmaker o mezz’ala, ruoli che può ricoprire e che ha ricoperto nelle due esperienze italiane prime che scoppiasse il Coronavirus”.