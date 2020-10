“Ci facciamo interpreti delle richieste di un settore duramente colpito già dal primo lockdown e ulteriormente oggi dalle decisioni assunte nell’ultimo DPCM, impegnandoci a fare da cassa di risonanza, sulla base di un documento condiviso, delle vostre proposte nei confronti della Regione e del Governo. Allo stesso tempo, verificheremo tutti gli strumenti possibili da mettere in campo a livello locale per venire incontro alle problematiche economiche e di immagine che vengono evidenziate”.

Questo è l’impegno che il Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, insieme all’Assessore allo Sport Stefano Cavalli e ai capigruppo in consiglio comunale, si è assunta di fronte ai rappresentanti di gestori di palestre, scuole di danza e altri centri sportivi costretti alla chiusura dall’ultimo decreto governativo, nel corso di un incontro tenutosi oggi in Comune. L’esclusione dalla possibilità di ottenere bonus e fondi governativi causato dalla non inclusione delle quote di tesseramento nel calcolo dei ricavi e il danno di immagine causato dalla nuova chiusura sono le problematiche principali evidenziate dai rappresentanti di un comparto che rivendica anche il valore sociale della propria attività.

Accanto al Sindaco Barbieri e all’Assessore allo Sport Stefano Cavalli hanno preso parte all’incontro i capigruppo in consiglio comunale Carlo Segalini (Lega), Giancarlo Migli (FdI), Francesco Rabboni (FI), Gianpaolo Ultori (Liberali, su delega di Antonio Levoni), Andrea Pugni (M5S), Massimo Trespidi (Liberi), Stefano Cugini (PD) e Mauro Saccardi (Gruppo Misto), che si sono resi disponibili a un lavoro comune per la stesura di un documento condiviso da sottoporre all’attenzione della Regione e del Governo.