Maltempo in arrivo a Piacenza.

Giovedì 15 ottobre – le previsioni Arpae – è attesa una mattinata molto nuvolosa con piogge moderate; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera nuvolosità variabile.

Temperature ancora in calo: minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 9 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 11 °C in pianura.

Migliora poi da venerdì 16 ottobre: al mattino è prevista nuvolosità variabile; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno.

Temperature in lieve risalita: minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 10 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 15 °C in pianura.