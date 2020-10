Paga 800 euro per un appartamento in affitto in Romagna, ma è una truffa

La vacanza in Riviera Romagnola si rivela una truffa: una studentessa di 21 anni ha sporto denuncia ai carabinieri di San Nicolò (Piacenza) dopo aver pagato 800 euro per la caparra di 3 mesi di vacanza in un appartamento, che è risultato essere inesistente.

La giovane aveva effettuato la prenotazione tramite un sito on line, pagando la cifra pattuita attraverso postepay. Ma al momento di ritirare le chiavi, il presunto proprietario si era volatilizzato. I militari di San Nicolò infatti, dopo aver ricevuto la denuncia della giovane studentessa, hanno avviato alcuni accertamenti riuscendo a risalire all’identità del presunto responsabile del raggiro.

Si tratta di un giovane italiano di 23 anni, residente a Roma, disoccupato e già con precedenti penali. Il giovane è stato denunciato per truffa dai carabinieri di San Nicolò nel pomeriggio del 12 ottobre.