Pallacanestro Fiorenzuola, si separano le strade con Davide Defendi

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica che in data odierna è terminato il rapporto che la legava alle prestazioni sportive di Davide Defendi, giovane lungo classe 2001 arrivato nella sessione di mercato estiva nella casa dei Bees.

Per problemi personali Defendi ha scelto di tornare vicino a casa, pur ringraziando la società di Pallacanestro Fiorenzuola 1972 per l’opportunità concessagli. “Da parte di tutta la società Fiorenzuola Bees – si legge in una nota – il migliore augurio di un buon futuro personale e sportivo a Davide, ringraziandolo per la serietà durante le prime settimane di ritiro con la maglia gialloblu”.