Una Panda ‘vintage’ ha tamponato un trattore lungo la Mottaziana, nel Comune di Borgonovo (Piacenza).

Contuso il conducente dell’utilitaria, un anziano che è stato condotto in ospedale. L’incidente è avvenuto verso le 20 dell’8 ottobre, sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Castelsangiovanni, assieme al personale del 118 del pronto soccorso locale, così come i vigili del fuoco del distaccamento della Valtidone. L’anziano, che nell’incidente ha riportato alcune contusioni, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

I rilievi sono stati effettuati da carabinieri di Castelsangiovanni, mentre a presidiare la viabilità c’erano i colleghi di Borgonovo.