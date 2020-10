Patenti per l’uso dei gas tossici, entro il 31 dicembre le domande di rinnovo

In linea con le disposizioni del Ministero della Salute, il Comune di Piacenza rende noto che i residenti titolari di patenti di abilitazione all’uso dei gas tossici, conseguite o revisionate nel 2015, devono far pervenire entro il 31 dicembre prossimo l’apposita domanda di revisione, scaricabile nella sezione “modulistica on line” del sito web comunale o reperibile, in formato cartaceo, presso il punto Quinfo di viale Beverora 57.

La richiesta potrà essere consegnata direttamente agli sportelli polifunzionali Quic o spedita, tramite posta, all’Unità Operativa Servizi Pubblici di Impatto Urbanistico/Ambientale, con sede in viale Beverora 57. All’istanza dovranno essere allegate una copia della carta d’identità o documento di riconoscimento in corso di validità, l’originale della patente soggetta a revisione, due fotografie recenti in formato tessera, firmate dall’interessato/a e una marca da bollo da 16 euro. I richiedenti verranno successivamente informati, in via telefonica o tramite e-mail, circa le modalità di ritiro della patente rinnovata.