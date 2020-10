Didattica e ricerca, patto Confindustria-Cattolica “Impegno per i nostri giovani”

Università Cattolica e Confindustria Piacenza insieme per il futuro delle nuove generazioni.

Le due istituzioni, con la firma dell’accordo quadro siglata venerdì pomeriggio nell’ateneo piacentino, hanno consolidato una pluriennale collaborazione arricchendola e sviluppandola con una serie di interventi rivolti ai giovani: accanto al potenziamento degli sbocchi, sia occupazionali sia di tirocinio, focus della convenzione è la collaborazione nell’ambito della didattica e della ricerca.

“L’idea di questo accordo è venuta durante il lockdown – spiega il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli -. vogliamo offrire agli studenti l’opportunità di sbocchi professionali, quindi rafforzare il legame con il tessuto imprenditoriale locale. So che per loro non è momento facile, ma oggi più che mai hanno bisogno di persone in grado di aiutare a superare questa crisi. Da anni si parla della necessità di un cambiamento, ora siamo obbligati a farvi fronte. Quindi bisogna capire quali profili servono alle aziende, il modo in cui cambierà il lavoro, dobbiamo capire come affrontare queste novità. Vogliamo aiutare ed essere aiutati nel comprendere cosa c’è bisogno, adesso: per formare meglio i giovani, ma anche aiutare chi è già nel mercato del lavoro ad acquisire le competenze adatte a un contesto professionale completamente mutato nel giro di pochi giorni”.

“Per questo è utile anche per noi, per capire come adattare la nostra offerta: ci servono più aule o più infrastrutture informatiche? Proprio in questo campo, come Università Cattolica, abbiamo investito 5 milioni di euro; questo non significa che non prestiamo attenzione ai luoghi dello studio. Non intendiamo rinunciare alla dimensione fisica dell’Università: non verranno meno gli investimenti sulla sede di Piacenza”.

“Come aziende piacentine – ha confermato il presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri – stiamo vivendo uno dei momenti più difficili, ma anche in un certo senso stimolante. La collaborazione tra di noi può rappresentare un valore aggiunto per le nostre imprese. C’è in atto una vera e propria rivoluzione del mondo del lavoro, ci sono tante aziende in difficoltà non finanziaria ma di strategia, devono capire come approcciare un mercato che è cambiato. Lo smart working è diventato la nostra quotidianità. L’aspetto principale è che abbiamo bisogno di sinergie per lo sviluppo”.

La firma della convenzione è avvenuta nell’ultimo giorno della prima Digital Career Week di tutta l’Università Cattolica, svolta on line dal 5 al 9 ottobre, cui hanno preso parte oltre 60 realtà partecipanti impegnate in stand virtuali, colloqui di selezione, webinar e attività di training point. La Digital Career Week ha sostituito gli annuali quattro Career Day tenuti in presenza nei campus e a cui Confindustria Piacenza collabora da sempre.