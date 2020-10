Pedone travolto e ucciso da un furgone a San Giorgio: è caccia al pirata della strada.

L’incidente è avvenuto all’alba del 30 ottobre, lungo via Firenze a San Giorgio (Piacenza).

Secondo le prime ricostruzioni la vittima, un giovane di 29 anni, piacentino, stava percorrendo la strada quando è stato investito da un furgone. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato in direzione Piacenza.

Ad allertare i soccorsi il guidatore di un’auto che stava percorrendo la stessa strada, ed è riuscito a fermarsi appena in tempo, sfiorando solo lateralmente il corpo del giovane.

Sul posto il radiomobile dei carabinieri di Piacenza e il 118, ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare. I militari stanno acquisendo testimonianze utili a fare chiarezza sull’accaduto, anche grazie alle telecamere di sorveglianza presenti in zona.