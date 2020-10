Per Arvange Pas Dosè di Cantina Valtidone i “Tre Bicchieri” dalla Guida del Gambero Rosso

La Guida “Vini d’Italia” 2021 edita da Gambero Rosso premia Cantina Valtidone con il suo massimo riconoscimento attribuibile, il famoso “Tre Bicchieri”.

In Cantina Valtidone si sta vivendo un periodo ricco di emozioni e soddisfazioni a coronamento del “Progetto Cantina Valtidone 2020” lanciato nel 2015 con tre obiettivi: “tradizione, passione, innovazione”

che, abbinati alla nuova filosofia aziendale “Open Your Mind”, ci hanno portato, di traguardo in traguardo, a questo splendido riconoscimento. Infatti, è di domenica 27 settembre l’assegnazione al nuovo spumante metodo Classico, denominato Arvange Pas Dosè, del più ambito e storico riconoscimento enologico italiano e cioè i Tre Bicchieri della guida Vini d’Italia edita da Gambero Rosso.

Questo nuovo spumante è stato messo a punto dal giovane enologo dott. Francesco Fissore durante la sua prima vendemmia in Cantina Valtidone, quella del 2015, abbinando nella cuvèe le migliori basi di Pinot Noir con una piccola percentuale di uve Chardonnay in una formula gelosamente custodita dall’enologo stesso che, in tal modo, ha saputo interpretare, con maestria, le grandi potenzialità del terroir espresse dalle dolci colline Valtidonesi. L’obiettivo era quello di mettere a punto un metodo classico che, dopo un opportuno periodo di affinamento sur lattes di almeno 48 mesi, esprimesse grande raffinatezza ed eleganza.

Ed anche nella ricerca del nome si nota l’ispirazione dell’enologo, di origine piemontese, a cui la direzione della Cantina ha lasciato mano libera, che ha così battezzato questo nuovo vino: il nome ARVANGE è infatti una libera ispirazione dell’antica espressione piemontese Arvangia utilizzata per indicare l’orgoglio della rivincita.

E con orgoglio Cantina Valtidone si rimette in gioco verso nuovi traguardi di meritati successi per superare se stessa e continuare a promuovere la Val Tidone e l’intero territorio piacentino. I vertici aziendali hanno accolto la notizia con grandissimo entusiasmo: questo premio corona l’impegno profuso nel lavoro di rinnovamento della cantina cominciato nel 2015 e definito appunto “Progetto Cantina Valtidone 2020”.

“L’aver conquistato l’ambito riconoscimento dei “Tre Bicchieri” della Guida Gambero Rosso 2021 è motivo di grande soddisfazione ed emozione perché è il frutto di un intenso lavoro svolto da tutta l’equipe della nostra Cantina al quale abbiamo ambito sin da subito – commenta il Presidente di Cantina Valtidone, Gianpaolo Fornasari -. Siamo convinti che per il nostro territorio e per la nostra azienda l’aver ottenuto questo premio, in soli 5 anni di lavoro appassionato e dopo decine di altri premi prestigiosi, sia la conclusione di un importante percorso che però ricomincerà dal 2021 con ancora più entusiasmo e determinazione”.

“I “Tre Bicchieri” sono un motivo di orgoglio per i nostri soci e tutti i nostri dipendenti che vogliamo condividere con i clienti ed i tanti amici di Cantina Valtidone. Il mio grazie va quindi a tutti i collaboratori della Cantina, a cominciare dal dott. Fissore, ed a tutti i soci per la grande qualità delle uve conferite senza le quali non potremmo produrre i nostri eccellenti vini. Per tali ragioni non dimenticheremo mai che il nostro obiettivo fondamentale è la creazione di valore per i nostri soci conferenti, valore abbinato ad alta qualità e cura per il territorio e l’ambiente”. (nota stampa)