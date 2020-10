Per il Piace gara da non sbagliare contro l’Olbia “Vogliamo riscattarci” DIRETTA dalle 15

Prosegue a ritmo serrato il campionato di Serie C e per il Piacenza alle porte c’è la delicata sfida al Garilli contro l’Olbia (ore 15, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

La squadra di Manzo è chiamata al riscatto dopo il ko patito domenica a Pistoia che ha fatto segnare anche un passo indietro sul piano del gioco. Una gara che i biancorossi erano riusciti a rimettere in carreggiata nel finale, prima del gol subìto in pieno recupero che ha interrotto la mini striscia di due risultati utili consecutivi. Al Garilli arriva un’Olbia, reduce dal pareggio contro il Livorno e ancora a secco di vittorie, che si può considerare un’avversaria diretta per la salvezza: a maggior ragione un appuntamento da non sbagliare per il Piacenza.

LE INFO PER I BIGLIETTI

Manzo (ancora in isolamento per il Covid) dovrà ancora rinunciare a Maio, con i recuperati D’Iglio e Villanova che potrebbero partire dall’inizio. Scelte del tecnico da ponderare anche considerando il fitto calendario che domenica vedrà tornare in campo in biancorossi contro il lanciatissimo Lecco. Alla vigilia ha parlato il vice Lunardon, che guiderà la squadra dalla panchina: “Affrontiamo una squadra organizzata, con idee chiare e giocatori di categoria: sarà una gara da affrontare al meglio delle nostre capacità fisiche, mentali e tattiche – le sue parole -. Ci aspettiamo una grande risposta da parte di tutti, domenica abbiamo perso un punto prendendo gol al 92′ e vogliamo riscattarci”.

Lunardon è tornato proprio sulla gara di Pistoia: “Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, ma allo stesso tempo eravamo riusciti a raddrizzarla con le unghie e con i denti, davanti ad una squadra organizzata e con valori, ma una palla inattiva ci ha condannato: alla fine la partita può sembrare più brutta di quella che magari è stata. In questo momento dobbiamo stringerci tutti ancor di più perchè l’assenza del mister non pesi più di tanto”.

L’Olbia va invece a caccia della prima vittoria stagionale. “Andiamo ad affrontare un avversario che ha qualità e tante motivazioni nei suoi giocatori – ha detto il tecnico Canzi, nelle dichiarazioni riportate dal sito della società -. Il Piacenza è composto da giocatori che hanno fame e voglia di emergere, ma noi non saremo certo da meno. Le nostre prestazioni sono in netto miglioramento, per cui arriviamo a questa sfida fiduciosi e convinti di poter migliorare ulteriormente. Il Piacenza sinora ha cambiato tanto a livello tattico e questo indica che si tratta di un avversario molto duttile sotto questo punto di vista. Le partite giocate contro Livorno e Pistoiese dicono di una squadra che ha qualità in fase di possesso. L’assenza di Maio? Certamente potrebbe pesare, anche se l’organico del Piacenza può sopperire”.