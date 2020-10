Piace, quattro positivi (tutti asintomatici) al coronavirus

Quattro positivi al covid tra le fila del Piacenza Calcio.

A renderlo noto la società biancorossa con una nota stampa. “In seguito ai tamponi di routine – si legge – sono stati riscontrati quattro casi di positività al Covid-19 in alcuni membri del Gruppo Squadra. I quattro tesserati, asintomatici, sono già in isolamento fiduciario. Il club – conclude la nota -sta già seguendo tutto l’iter previsto dal relativo protocollo sanitario a stretto contatto con l’Ausl di Piacenza”.

I biancorossi dovrebbero scendere in campo mercoledì pomeriggio al Garilli contro il Livorno, nel turno infrasettimanale di campionato: al momento la gara resta in calendario, in attesa di capire l’evolversi della situazione.