Dopo la lunga pausa forzata dovuta all’emergenza Covid, domenica 27 settembre gli atleti della società piacentina di pattinaggio in linea Piace Skaters ASD sono tornati finalmente in pista ai Campionati Italiani di Maratona (roller) che si sono tenuti a Riccione sotto l’egida della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici).

Ed il ritorno in pista è stato subito sinonimo di successo, visto che due rappresentanti di Piace Skaters, Domenico Moneglia e Marco Nuvolara, si sono laureati campioni italiani nelle rispettive categorie (Master Over 30 e Master Over 40). Le punte di diamante della società guidata da Eleonora Dallavalle sono salite sul gradino più alto del podio al termine di gare tiratissime in cui, pur confrontandosi con avversari molto qualificati compresi diversi atleti che gareggiano con i colori della Nazionale Italiana, sono rimasti sempre in testa dominando la scena dall’inizio alla fine.

D’altra parte, il palmares di Domenico Moneglia e Marco Nuvolara non lascia spazio a dubbi: in due possono vantare infatti un totale di 27 titoli italiani, 9 titoli europei, 4 secondi posti ai Campionati mondiali ed un terzo posto ai World Roller Games.

E nelle parole di Vittorio Romiti, dirigente di Piace Skaters, è chiara la soddisfazione per il risultato conseguito: “Nonostante l’altissima qualità degli sfidanti, Domenico e Marco sono sempre stati in testa. È un peccato che la stagione si sia interrotta, causa Covid, proprio sul più bello: a febbraio questi due atleti, con alle spalle parecchi titoli italiani ed europei, si erano infatti aggiudicati la prima delle cinque tappe dell’Italian Roller Cup, manifestazione che fa parte del circuito Ranking Marathon. I Campionati Italiani di Riccione di qualche giorno fa, invece, hanno di fatto chiuso la stagione agonistica. I Campionati Europei e Mondiali sono stati infatti sospesi e rinviati a data da destinarsi. Non ci rimane che programmare la prossima stagione, nella speranza che possa essere molto diversa da quella appena conclusa”.

E proprio in vista dei futuri impegni agonistici, in questo week-end ben 5 atleti di Piace Skaters parteciperanno ad un raduno nazionale di Downhill (discesa libera) che si terrà in Toscana.