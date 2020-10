Piacenza Baseball, l’U12 ospita Poviglio per l’atto finale di Coppa Emilia

Atto finale di Coppa Emilia per la giovanile Under 12 del Piacenza, che domenica mattina 4 ottobre (ore 10,30) ospita al diamante Montesissa i pari età del Poviglio. Finora i biancorossi hanno ottenuto nel girone una vittoria, contro la Crocetta Parma, ed una sconfitta, contro Sala Baganza, e puntano a chiudere la stagione nel migliore dei modi anche se le speranze di passare il turno nel torneo regionale sono ormai svanite.

Buone notizie poi dal fronte Under 15, dove la formazione del Brescia, espressione della collaborazione in ambito giovanile con il Piacenza, battendo mercoledì scorso il Senago ha guadagnato la qualificazione ad uno dei concentramenti a quattro che assegnano un posto per la Final Four nazionale. Sono cinque gli atleti piacentini che fanno parte di questa formazione frutto della franchigia piacentino-bresciana e, per rinsaldare gli accordi di collaborazione, ci sono concrete possibilità che il concentramento venga ospitato allo stadio De Benedetti sabato prossimo.