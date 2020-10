Piacenza in campo al Garilli contro il Livorno DIRETTA

SERIE C – TERZA GIORNATA

PIACENZA – LIVORNO 2-0



(21′ Corbari, 52′ Gonzi)

LA DIRETTA

65′ – Cambio anche nel Piacenza: esce Babbi sostituito da Heatley

63′ – Doppio cambio nel Livorno: dentro Parisi e Pallecchi per Fremura e Morelli

58′ – Bella giocata di Maio che calcia a giro dall’interno dell’area, Romboli si allunga e sembra deviare in angolo, ma l’arbitro assegna la rimessa dal fondo

56′ – Bella punizione di Mazzeo dal limite, Vettorel risponde alla grande

52′ – Raddoppia il Piacenza: Maio lancia Gonzi in profondità, l’ultimo arrivato in casa Piacenza non sbaglia a tu per tu con Romboli: 2-0

48′ – Brivido Piacenza, con Vettorel che rischia di lasciarsi sfuggire il pallone su un lungo traversone dalla destra: il numero uno biancorosso rimedia

Via alla ripresa al Garilli: non ci sono cambi fra i 22 in campo



Fine primo tempo: si chiude senza recupero la prima frazione. Piacenza meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Corbari. Applausi del pubblico del Garilli

45′ – Altra ripartenza del Piacenza, Maio apre per l’inserimento di Corbari che calcia male a lato

42′ – Ci prova Murilo da fuori area, il suo destro finisce abbondantemente a lato

40′ – In questa fase prova a farsi vedere in avanti il Livorno, ma senza creare pericoli dalle parti di Vettorel

30′ – Gonzi approfitta di una sponda di Babbi e va al tiro appena dentro l’area, ma perde l’equilibrio e la difesa del Livorno chiude

28′ – Primo giallo della gara: ammonito Murilo

26′ – Piacenza sfiora il raddoppio: bellissima azione dei biancorossi, il tacco di Babbi libera il tiro di Gonzi, Romboli non trattiene, arriva Maio ma calcia sull’esterno della rete

23′ – Prova a rispondere il Livorno, ma il colpo di testa di Mazzeo finisce a lato

21′ – Piacenza in vantaggio: cross dalla destra di Simonetti per l’incornata di Corbari che fredda Romboli. Rete meritata per quanto visto finora

17′ – Ci prova ancora Braken in rovesciata, ma questa volta non colpisce il pallone su un traversone dalla sinistra

12′ – Piacenza ancora vicino al vantaggio. Bella giocata di Maio in area che serve Palma, ma la sua conclusione a botta sicura trova la risposta di Romboli. E’ la terza nitida occasione costruita dai biancorossi in avvio

9′ – Altra occasione Piacenza: Corbari trova in verticale ancora Gonzi, che prova a superare con un pallonetto Romboli fuori dai pali: l’estremo difensore non si fa sorprendere

6′ – Occasionissima Piacenza: Pasticcio di Romboli che si fa soffiare il pallone fuori area da Maio, cross al centro dove arriva Gonzi che a porta vuota di testa non inquadra lo specchio

1′ – Subito in avanti il Livorno: Morelli crossa dalla destra, bella rovesciata in area di Braken, palla fuori non di molto

Fischio d’inizio al Garilli, palla al Piacenza

Formazioni

Piacenza: Vettorel, Bruzzone, Maio, Palma, Battistini, Corbari, Babbi, Galazzi, Gonzi, Visconti, Simonetti. A disposizione: Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Heatley, Losa, Saputo, Lamesta, Siani, Ghisleni, Casali. Allenatore: Manzo.

Livorno: Romboli, Marie Sainte, Di Gennaro, Braken, Murilo, Morelli, Haoudi, Porcino, Mazzeo, Agazzi, Fremura. A disposizione: Neri, Deverlan, Nunziatini, Parisi, Pallecchi, Canessa. Allenatore: Dal Canto.

Si giocherà regolarmente la partita tra Piacenza e Livorno, terza giornata di campionato in programma questa sera (ore 20.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) allo stadio Garilli: i tamponi eseguiti in data odierna sul gruppo squadra biancorosso dopo i quattro casi di positività hanno dato tutti esito negativo.

Restano in isolamento – fa sapere il club – i quattro tesserati risultati positivi al virus SARS-CoV2 a seguito dei tamponi effettuati lunedì scorso.