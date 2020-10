Piacenza, ufficiale il giovane centrocampista Marco Ballarini

Arriva l’ufficialità per l’ultimo rinforzo in casa Piacenza, operazione conclusa nell’ultimo giorno di calciomercato: in biancorosso arriva in prestito dall’Udinese il giovane (classe 2001) Marco Ballarini.

Centrocampista dotato di fisicità e dinamismo, nato a Gorizia, ha svolto tutta la trafila nelle giovanili del club friulano debuttando anche in serie A, nel corso della stagione 2019/2020, durante Udinese – Spal. Il giocatore è già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff.