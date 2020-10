Pista ciclabile o ciclocross? E’ un percorso ad ostacoli quello che racconta un lettore segnalando la situazione della ciclabile in via Cella a Piacenza.

“Via Pietro Cella, angolo via Morigi, si entra: attenzione ai dislivelli e transenne “Area Privata”, si attraversa il semaforo facendo slalom pericolosi; attraversato il semaforo si passa su area privata con indicato ciclabile! Si continua, si entra in strada con il pericolo di essere investiti dalle auto in arrivo. Panoramica prima del semaforo. Altra panoramica”. “Ho già segnalato – conclude – all’Urp del Comune tale situazione di pericolo e chiesto di intervenire già 20 giorni fa”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it