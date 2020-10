In attesa della stagione invernale proseguono le attività volte alla sicurezza nel Comune di Gragnano Trebbiense.

“Si tratta per lo più di piccoli interventi ma molto importanti per la loro efficacia. Alcuni di questi erano richiesti da tempo dalla cittadinanza, soprattutto quelli nelle zone isolate del territorio dove è più difficile intervenire” – commenta il Sindaco Patrizia Calza .

Ci si riferisce ai nuovi punti luce che recentemente sono entrati in funzione a Campremoldo Sotto all’intersezione tra la S.P. 48 e la strada per Palazzo Prati, a Casaliggio presso l’area giochi e al Sordello presso una curva pericolosa. Questi si aggiungono a quelli già realizzati negli anni scorsi in loc. Brodo, Fornace Crevosi, a Campremoldo Sopra presso il parcheggio, a Gragnano in loc. Piscine, in via Crevosi e via Don Emilio Silva, via Carella e via Don Milani. Oltre ai 18 pali sostituiti da Enel gratuitamente in via Pantaleoni e via F.lli Rosselli. Per un totale di circa 50 punti illuminanti.

“Riusciamo a svolgere questi lavori soprattutto grazie alle economie derivanti dalla sostituzione di vecchi impianti con nuove lampade a led che consentono il risparmio energetico ed economico. Anche nell’ultima variazione di bilancio abbiamo “liberato” 13mila euro delle complessive risorse inizialmente previste per l’illuminazione pubblica”spiega l’Assessore ai lavori Pubblici Cristiano Schiavi.

Nel frattempo, in previsione della lunga stagione invernale l’Amministrazione Comunale ha provveduto anche al rifacimento della segnaletica orizzontale soprattutto nei centri abitati mentre sono in previsione nuovi attraversamenti pedonali su strade provinciali, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Ente competente. L’importo dei lavori è di circa 20mila euro, di cui 10mila per segnaletica e 9mila e 140 euro per i nuovi punti luce. “A questo proposito ci teniamo a sottolineare” concludono gli amministratori “che uno di questi non è costato nulla alla comunità, in quanto la relativa somma, pari a 2mila e 500 euro è stata donata da un concittadino a cui vanno i ringraziamenti a nome di tutta la comunità”. (nota stampa)