Anche il Polo scolastico medio superiore di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) è stato interessato da lavori di adeguamento funzionale degli spazi didattici, che si sono resi necessari a causa dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia di Covid-19.

Ammonta a 96.268,09 euro – riporta in una nota la Provincia di Piacenza, che ha la competenza sugli interventi di edilizia scolastica -l’importo complessivo del progetto, volto a consentire la fruibilità degli spazi didattici in condizioni di sicurezza per l’utenza, per il corpo docente e per il personale ausiliario per l’anno scolastico 2020-2021. L’intervento è stato finanziato con i fondi P.O.N. (Piano Operativo Nazionale), provenienti dall’Unione Europea ed erogati dal Ministero dell’Istruzione. Nel dettaglio – spiega l’Ente Provinciale -, presso la sede di Borgonovo Val Tidone dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Alessandro Volta’ si è deciso – per far fronte alla necessità di adeguamento degli spazi interni dell’edificio scolastico, in modo da poterli rendere maggiormente utilizzabili – di ripristinare la funzionalità di due locali (per un totale di 700 mq) posti al piano terra, in precedenza sottoutilizzati, destinati a biblioteca e ad auditorium.

Foto 2 di 2



A seguito della riattivazione dell’uso dei due spazi scolastici sopra descritti si è reso anche necessario assicurare la funzionalità delle vie di accesso e fuga – precisa la nota -, inoltre è stato realizzato un ulteriore accesso pedonale. E’ stata verificata, infine, la necessità di recuperare spazi didattici aggiuntivi per l’espletamento delle attività di educazione fisica. Vista la necessità di “alleggerire” la presenza degli alunni all’interno della palestra esistente, si è deciso di eseguire le lavorazioni necessarie al ripristino della funzionalità del campo sportivo all’aperto – ora utilizzabile sia per la pallacanestro sia per la pallavolo – e degli spazi contigui, per un totale di 600 mq. Tutte le opere – assicura la Provincia – sono state affidate ed eseguite nel pieno rispetto delle tempistiche del bando ministeriale.

Il presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, si è dichiarata “pienamente soddisfatta” del risultato dei lavori svolti: “E’ un intervento che non solo risponde alle esigenze del presente, ma guarda anche al futuro: si tratta infatti di un adeguamento funzionale i cui effetti risulteranno molto utili anche per gli anni a venire”.