Polizia locale a Carpaneto, 315 multe nel 2020. Due denunciati per violazione della quarantena

Tra emergenza sanitaria e presidio del territorio il 2020 è stato probabilmente l’anno più impegnativo per le polizie locali. Lo si vede chiaramente dalla mole di lavoro svolta dalla polizia locale dell’Unione Valnure e Valchero nel territorio di Carpaneto.

In quest’anno ancora da concludere, per quanto riguarda l’attività di controllo per emergenza sanitaria, sono state controllate 1522 persone, con 19 verbali di accertamento di violazioni dei protocolli Covid, e 2 denunce nei confronti di persone positive che avevano violato l’isolamento, e 5 verbali accertati per diffida amministrativa per violazione dei regolamenti comunali.

Sul fronte del controllo stradale, nel 2020 sono stati elevanti, nel territorio di Carpaneto, 315 verbali di accertamento per violazioni al Codice della strada, di cui 203 per superamento limiti di velocità, 86 per soste vietate, 3 sequestri amministrativi di veicoli, e 21 rimozioni di veicoli per sosta d’intralcio, mentre sono stati rilevanti 10 sinistri stradali.

Nell’attività di controllo del territorio di Carpaneto, la Polizia Locale ha effettuato 10 segnalazioni inerenti la circolazione stradale all’Ufficio Tecnico, 5 segnalazioni al Servizio Sociale per situazioni di disagio famigliare, e 12 segnalazioni all’Ufficio Urbanistica per abusi o verifiche.

Le attività di polizia commerciale sono consistite in 112 servizi sui mercati settimanali (56 nei giorni festivi), con turni di controllo della regolarità amministrativa degli espositori. Le azioni di polizia giudiziaria, invece, hanno riguardato 47 comunicazioni di reato all’Autorità Giudiziaria, di cui 1 comunicazione di reato per “Codice rosso” per maltrattamenti in famiglia, e una denuncia per stalking nei confronti di una donna.

Le attività istituzionali per il Comune di Carpaneto hanno riguardato 30 nulla osta per occupazioni suolo pubblico, 35 autorizzazioni per permessi invalidi, 24 servizi di viabilità per funerali.

Dal 2015, inoltre, la Polizia Locale gestisce i gruppi di vicinato di Carpaneto e, dal 2017, il Gruppo vicinato Commercianti, rispondendo alle richieste di verifiche e interventi, che a vario titolo vengono richiesti nel Comune di Carpaneto da parte degli aderenti.

Inoltre, la Polizia Locale gestisce gli interventi di soccorso e calamità sul territorio di concerto con il Sindaco, e si avvale del Gruppo Vega di Protezione Civile per le emergenze di diverso tipo, che si verificano nel territorio di Carpaneto. Nel 2020, sono stati sino ad ora effettuati 16 interventi di emergenza di Protezione civile.

Il Comune di Carpaneto, attraverso il contributo della Regione Emilia Romagna e la collaborazione della Polizia Locale, ha istallato 10 telecamere di lettura targhe 3 di contesto: la Polizia Locale gestisce per conto del Comune le telecamere che sono inserite nella rete provinciale di videosorveglianza, a cui tutte le Forze di Polizia si rivolgono per acquisire informazioni legate alle attività di polizia giudiziaria.

“L’esigenza di sicurezza è tra le più importanti, all’interno di una comunità, e i numeri che leggiamo ci dicono che la sua tutela viene tenuta sempre ben presente, con risultati significativi – commenta il sindaco Andrea Arfani -. A nome dell’Amministrazione ringrazio il Comandante Giovannini, con le sue donne e i suoi uomini. Ricordiamo inoltre che la Polizia Locale lavora con un personale dimezzato rispetto al numero di agenti che per legge dovrebbero esserci. Da poco è iniziato il progetto che vede messi in campo gli Assistenti civici, che daranno una grande mano nella gestione della sicurezza quotidiana, con interventi di monitoraggio e segnalazione. L’obiettivo è adesso mantenere costante quest’impostazione, che metterà tutti a dura prova, con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, e i controlli che ne devono derivare”.