Ponte Lenzino di Marsaglia, crolla la campata centrale che si è letteralmente sbriciolata, come si vede dalle foto, sul greto del Trebbia. Non ci sono vittime o dispersi, quando si è verificato il crollo nessuno stava transitando.

Il crollo si è verificato nel primo pomeriggio del 3 ottobre. Il cedimento è avvenuto nel tratto di viadotto sul fiume Trebbia lungo la Statale 45 che ora è stata completamente interrotta. Il ponte attraversa il Trebbia tra i Comuni di Corte Brugnatella e Cerignale.

Foto 2 di 2



IL VIDEO

La Provincia ha subito allertato Anas (proprietaria dell’infrastruttura) che ha inviato sul posto i propri tecnici. Anche i vigili del fuoco sono giunti in loco così come i sanitari della Croce Rossa e i carabinieri.

Il viadotto era stato oggetto di lavori di revisione alcuni anni fa. Ora la parte alta della Val Trebbia è isolata per l’interruzione dell’arteria e per raggiungere i centri abitati è necessario compiere un giro molto ampio.

E’ stata predisposta dalle autorità la viabilità alternativa: i mezzi possono utilizzare la strada a monte, la provinciale numero 73 di Lago fino a Pieve di Montarsolo, quindi proseguire per Pratolungo sino alla strada provinciale 186 di Pavia.

Nel video sotto la situazione del Trebbia ingrossato dalle piogge a Marsaglia poche ore prima del crollo del ponte.

IN AGGIORNAMENTO

CROLLO PONTE LENZINO (PC), RANCAN (LEGA ER): “TRAGEDIA SCAMPATA, ORA LA REGIONE FACCIA CONTROLLI A TAPPETO”

“Fortunatamente possiamo parlare di un tragedia evitata: ma è evidente che non possa andare sempre bene, pertanto è bene che la Giunta regionale disponga quanto prima di effettuare controlli a tappeto su tutte le infrastrutture a rischio dell’Emilia-Romagna”. Così il capogruppo regionale della Lega ER, Matteo Rancan sul crollo del ponte Lenzino, nel piacentino.

“Non è possibile che nel 2020 si assista a crolli di questo genere, tanto più in un periodo dell’anno come l’attuale in cui la portata del fiume Trebbia è assolutamente nella norma. Pertanto chiediamo una verifica strutturale di tutti i ponti della nostra regione e ci aspettiamo dalla giunta regionale e dal ministero risposte rapide e concrete che comprendano le spiegazioni per le quali il ponte Lenzino non ha retto” ribadisce il capogruppo leghista.

“A tal proposito, ricordo anche che il ponte di Barberino non è ancora stato rifatto e che la Strada provinciale 45, in Val Trebbia, presenta ancora gravi problemi di manutenzione” avverte Rancan, che conclude ribadendo di “non riuscire a capacitarsi di come ci siano ancora certi comitati che ancora si schierano contro la manutenzione delle infrastrutture”.