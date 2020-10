Pontenure, al Teatro Serra conversazione con lo scrittore Andrea Vitali

Pontenure, sabato 3 ottobre presso il giardino del Teatro Serra (ore 16) sarà ospite lo scrittore Andrea Vitali.

In dialogo con Stefania Bonfanti, bibliotecaria della Biblioteca Comunale Villa Raggio, Vitali parlerà dei luoghi che hanno ispirato la sua scrittura e fatto da sfondo ai suoi numerosi romanzi, di grande successo in Italia e tradotti in numerosi Paesi di varie parti del mondo.

L’incontro conclude la prima edizione di 45° Parallelo, rassegna che ha ospitato viaggiatori “di gamba e di mente” accompagnando gli spettatori per sentieri, città, Paesi lontani e lungo le vie, non meno impervie e sorprendenti, dell’animo umano.

In caso di pioggia l’evento si terrà al Cinema Omi.

Per info e prenotazioni: Biblioteca Comunale 0523 511504; Ufficio Cultura 338 9960127. Pagina facebook: 45esimo parallelo