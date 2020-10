Pontenure, tre incontri in piazza tra economia, lavoro e ambiente: ospite Elly Schlein

Pontenure, domenica 4 ottobre in Piazza Re amato si terrà la seconda edizione di “PontenureIDee”.

L’iniziativa, organizzata dal locale circolo “Adriano Paratici” del Partito Democratico prevede 3 incontri. “Il primo di questi (ore 10,30) – spiegano gli organizzatori – sarà incentrato sull’agricoltura: saranno chiamati a parlarne da Claudia Molinari alcuni agricoltori di Pontenure che partendo dalla loro personale esperienza potranno sottolineare i cambiamenti in atto, le difficoltà che si trovano ad affrontare e le prospettive di un’attività di cui non viene generalmente sottolineata la fondamentale importanza per l’economia e l’ambiente”.

“Il secondo incontro – fanno sapere – vedrà protagonista Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia – Romagna, di cui va evidenziata la non comune capacità di coniugare una visione politica di alto profilo (con al centro l’impegno per la giustizia sociale e la transizione ecologica) con la concretezza di chi governando riesce a dare risposte puntuali alle esigenze dei cittadini. Nel terzo incontro sarà la volta di alcuni artigiani di Pontenure che dall’alto della loro decennale esperienza, per alcuni tramandata da generazioni, ci parleranno di come sia mutato il loro lavoro in termini di produzione e di richieste della clientela, delle difficoltà che affrontano quotidianamente, dei loro progetti”.

“La manifestazione – il commento del circolo “Adriano Paratici” – si svolgerà nella piazza centrale di Pontenure, che torna per l’occasione ad essere luogo di incontro e di discussione reale, nella convinzione del ruolo insostituibile del confronto diretto (oggi si direbbe in presenza) tra le persone. Non mancheranno libri, caffè e spritz il tutto nel rigoroso rispetto delle misure anti Covid. Alle 10 PontenureIDee prenderà il via con l’inaugurazione della mostra fotografica “Pontenure com’era” curata da Fabrizio Giorgi che ha attinto al suo ricchissimo archivio personale”.