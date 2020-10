Posti esauriti per la Salita al Pordenone di sabato “Si valutano altre aperture straordinarie”

Già sold out la Salita al Pordenone eccezionalmente aperta dalla Banca di Piacenza domani, 3 ottobre (ore 10-19), in occasione di “Invito a Palazzo”, giornata promossa dall’ABI – Associazione bancaria italiana per dare la possibilità al pubblico di ammirare opere d’arte e capolavori conservati nelle sedi storiche delle banche e delle fondazioni. Come noto, la Salita alla Cupola di Santa Maria di Campagna può essere affrontata solo a piccoli gruppi.

Oltre alla Salita al Pordenone – già fissata – del 31 dicembre, dalle 10 del mattino all’1 di notte, la Banca sta comunque considerando la possibilità – emergenza sanitaria permettendo – di nuove aperture (straordinarie e gratuite) per venire incontro alle tante richieste ricevute. Un ulteriore sforzo economico da parte della Banca di Piacenza dato che l’evento non beneficia di contributi pubblici né della comunità.

Ancora qualche posto disponibile per le visite guidate a Palazzo Galli – C’è ancora qualche posto disponibile, invece, per le due visite guidate a Palazzo Galli a cura della prof. Valeria Poli (ore 11 e 15,30) previste sempre domani, 3 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa “Invito a Palazzo”. Visite guidate a parte, il Palazzo della Banca di Piacenza è aperto al pubblico dalle 10 alle 16,30.