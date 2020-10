Prc “Inaudito far saltare un consiglio comunale per partecipare a una manifestazione”

Intervento della Segreteria del Partito della Rifondazione Comunista di Piacenza sulla manifestazione di lunedì scorso contro l’ultimo Dpcm del governo e le polemiche per la seduta “saltata” in consiglio comunale

I riflettori non sembrano volersi spegnere sulla manifestazione dei “commercianti” che ha visto una grande partecipazione, non solo dei rappresentanti delle categorie organizzatrici.: al presidio e al successivo corteo hanno partecipato forze politiche di dichiarata ispirazione fascista e diversi consiglieri comunali. Il corteo non autorizzato ha portato alla denuncia di 16 persone accusate anche di possesso di materiale di propaganda fascista.

In merito ai fatti di questi giorni, Rifondazione Comunista, vuole sottolineare alcuni particolari:

1) in primis vogliamo ricordare che l’apologia del fascismo è ancora considerato reato e che certe forze politiche dovrebbero essere sciolte così come previsto dalla legge;

2) il fatto che i principali esponenti della Giunta Comunale si siano schierati apertamente – e non per la prima volta! – sia vergognoso e un insulto per le Istituzioni Repubblicane e per la nostra Costituzione nata dalla Resistenza Antifascista;

3) che gli stessi consiglieri presenti lunedì pomeriggio al presidio e poi al corteo non autorizzato vengano fatti soggetti delle stesse denunce che hanno colpito altri manifestanti;

4) ci auguriamo che si indaghi soprattutto sulla provenienza del materiale fascista, perchè riteniamo doveroso chiudere tutti i canali di approvvigionamento di forze politiche fuorilegge;

5) l’ultimo punto è una critica rivolta alla Giunta stessa, perchè riteniamo inaudito far saltare un Consiglio Comunale per partecipare a una manifestazione, – per quanto legittima e sacrosanta – che ha sottolineato quanto la Sindaca Barbieri sia ormai “ostaggio di chi non ha evidentemente a cuore le sorti della sua amministrazione”, come ottimamente espresso dal Consigliere Rabuffi. La Barbieri è stata sfiduciata dalla sua stessa maggioranza, il che indica il palese fallimento dell’attuale Giunta su tutti i fronti!