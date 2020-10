Prima spruzzata di neve in Valboreca, attese domani temperature in picchiata

Prima spruzzata di neve in Valboreca, nelle foto postate dal vice sindaco di Zerba Claudia Borrè.

Un assaggio delle temperature rigide, decisamente più adatte all’inverno che a un autunno agli inizi, in arrivo domani, 13 ottobre, a Piacenza. Secondo il meteo di Arpa, infatti, le minime del mattino saranno comprese tra 2 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 14 °C in pianura. Non a caso il Comune di Piacenza ha autorizzato l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento.

Mercoledì 14 ottobre, al mattino sono attesi temporali, in attenuazione al pomeriggio mentre le temperature resteranno decisamente invernali: al mattino saranno comprese tra 4 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 10 °C in pianura.