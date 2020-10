Processo Gregoretti, sabato a Piacenza presidio della Lega a sostengo di Matteo Salvini

La Lega piacentina organizza sabato 3 ottobre un presidio a Piacenza – alle ore 10 in via XX settembre, angolo via Cavour – per esprimere solidarietà a Matteo Salvini, convocato presso il tribunale di Catania, proprio alla stessa ora, per l’udienza preliminare sul cosiddetto caso Gregoretti.

Della Lega piacentina “presenzieranno – informa il Carroccio – militanti e sostenitori oltre che i maggiori esponenti locali tra cui il referente provinciale Luigi Merli, il capogruppo in consiglio regionale Matteo Rancan, la consigliera regionale Valentina Stragliati e diversi amministratori locali. I senatori Pietro Pisani e Andrea Ostellari, parteciperanno da Catania, portando in tempo reale a Matteo Salvini la solidarietà e la vicinanza della società piacentina presente”.

“Un presidio perché giudichiamo assurda la citazione nei confronti del nostro leader, tenuto conto che siamo stati tutti noi, con il nostro voto, a chiedere alla Lega e a Matteo Salvini di fermare una volta per tutte gli sbarchi di immigrati clandestini sulle nostre coste. Da qui – dice la Lega – l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento importante per la democrazia e per il futuro del nostro Paese”.