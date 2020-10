Processo Grimilde, condanna a 20 anni per l’ex presidente del consiglio comunale Caruso

Condanna a 20 anni di reclusione per l’ex presidente del Consiglio comunale di Piacenza Giuseppe Caruso nell’ambito del processo Grimilde, celebrato con rito abbreviato, che si svolge a Bologna ed è incentrato sui presunti illeciti commessi dalla cosca Grande Aracri e dai suoi sodali. Caruso dovrà inoltre risarcire il Comune di Piacenza, che si era costituito parte civile, con un milione di euro.

Condannato a 12 anni e 10 mesi anche il fratello Albino. Per Caruso, oggi in carcere a Voghera, il pubblico ministero Beatrice Ronchi aveva chiesto 15 anni e 10 mesi di reclusione, mentre il legale difensore Anna Rosa Oddone la sua assoluzione, sostenendo che non vi siano prove di una affiliazione di Caruso alla cosca. Caruso, lo ricordiamo, venne arrestato nel giugno del 2019. All’epoca era funzionario dell’Agenzia nazionale della Dogana e in quel ruolo avrebbe facilitato la presunta cosca, anche ad accedere a fondi europei in ambito agricolo.

48 gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato del processo; il rito ordinario (con altri 22 imputati) inizierà a Reggio Emilia il 16 dicembre.