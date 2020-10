Processo penale e scienza psichiatrica, in Cattolica avvocato e psichiatra a confronto

Psichiatra e avvocato a confronto domani, mercoledì 14 ottobre alle ore 14.30, in Università Cattolica a Piacenza in un incontro promosso dal corso di laurea in Giurisprudenza piacentino in collaborazione con l’Alta scuola Federico Stella sulla giustizia penale dell’Università Cattolica, per mettere a confronto due punti di vista spesso coinvolti nelle aule dei processi penali.

“Si tratta di un problema di grande rilievo concreto: sono molte le vicende in cui si rivela necessario consultare il parere della scienza psichiatrica per valutare un caso – sottolinea il professore Francesco Centonze, docente ordinario di diritto penale dell’Università Cattolica -. Una materia sfuggente, un settore interessante da indagare per studenti che in futuro opereranno nelle aule dei tribunali e che domani affronteremo grazie alla testimonianza di due testimoni diretti”. Il punto di vista dello psichiatra forense e dell’avvocato saranno rappresentati dallo psichiatra forense e psicoterapeuta Andrea Balbi e dall’avvocato del foro di Milano e criminologa Antonella Calcaterra

Per partecipare alla lezione, occorre accedere all’area virtuale registrandosi da qui https://www.unicatt.it/eventi/evt-processo-penale-e-scienza-psichiatrica-il-punto-di-vista-dello-psichiatra-forense-e-dell-avvocato