Proseguono le asfaltature in centro, Tassi “Presto intervento anche in via Castello”

Sarà concluso nelle prime settimane di novembre l’intervento di riqualificazione della pavimentazione stradale di Via del Castello a Piacenza, che permetterà la perfetta fruizione dell’importante e storica via cittadina.

In attesa della riapertura, sono intanto terminati nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura dell’ultimo tratto di Via San Giovanni, all’incrocio con via Beverora, e di Molineria San Giovanni. Concluso anche l’intervento su Via delle Asse, che sarà riaperta al traffico veicolare non appena saranno terminati i lavori in via del Castello.

“Tutte le vie interessate dai lavori – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – qui come in altre zone della città, versavano da anni in condizioni di degrado, risultando insicure per il traffico veicolare e ciclopedonale. Grazie al complessivo piano di interventi che l’Amministrazione ha approvato e finanziato, e al prezioso lavoro di tecnici comunali e aziende, stiamo recuperando molti ritardi e risolvendo diverse criticità. Dopo la riqualificazione di Via Taverna e del porfido di Via San Giovanni, l’asfaltatura di queste 3 vie – Molineria San Giovanni, Via delle Asse e l’ultimo tratto di Via San Giovanni – e la prossima conclusione dell’intervento in Via del Castello, permetteranno di vedere completamente riqualificato l’intero comparto cittadino, a favore del decoro e della sicurezza di tutti. Nello stesso tempo, stiamo intervenendo in altre zone della città, a partire da Via Torre della Razza e via Emilia Parmense, dove sono iniziati ieri i lavori di riasfaltatura del tratto tra via Cremona e via delle Novate, che garantiranno maggiore sicurezza su una delle principali arterie di accesso alla città”.