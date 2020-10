Quattro etti di ‘maria’, due giovani in manette a Podenzano

Due giovani, di 26 e 23 anni, sono stati arrestati il 17 ottobre a Podenzano (Piacenza), in seguito a un’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Bobbio.

Entrambi di Podenzano, sono stati trovati in possesso di rispettivamente 210 e 200 grammi di marijuana (il più giovane dei due aveva con sé anche un grammo di hashish, oltre a un bilancino e materiale per il confezionamento): lo stupefacente è stato trovato dai militari in seguito alle perquisizioni eseguite nelle abitazioni dei ragazzi, con il supporto delle unità cinofile dell’Arma.

I due, su disposizione del sostituto procuratore Matteo Centini, sono stati arrestati e messi ai domiciliari. Il 19 si è tenuto il processo per direttissima: il giudice Laura Pietrasanta ha disposto per entrambi l’obbligo di dimora.