Rabuffi “Barbieri sfiduciata dalla sua maggioranza, mandi tutti a casa”

“Game over, Sindaco: rifiuti di essere ostaggio di chi non ha evidentemente a cuore le sorti della sua amministrazione e mandi tutti a casa”.

Non usa giri di parole il consigliere comunale di Piacenza in Comune Luigi Rabuffi, che si rivolge direttamente a Patrizia Barbieri all’indomani della seduta saltata del consiglio comunale per mancanza del numero legale: parte della maggioranza ha infatti deciso di partecipare alla manifestazione di protesta contro l’ultimo decreto del Governo in programma sul Facsal.

“Di fronte ad un nemico invisibile e insaziabile, che ha già causato 1,2 mln. di morti nel mondo, 37mila in Italia e oltre mille nella nostra provincia – afferma Rabuffi -, è normale che ogni cittadino chieda alla politica di combattere questa pandemia, assumendo decisioni immediate, concrete ed efficaci. Ma soprattutto, giuste. Il problema è che a chiederlo non sono solo i cittadini, che oltre alla salute rischiano di perdere quel preziosissimo bene che è il posto di lavoro, ma, paradossalmente, anche chi ha ruoli di primo piano e che, da protagonista, dovrebbe “fare” piuttosto che “chiedere””.

“Di certo, se ciò avviene, è perché lo scenario politico nazionale risulta ormai dominato dalla “schizofrenia politica”, dove la reciproca delegittimazione e il costante retropensiero stanno trasformando la pandemia in un argomento elettorale, che qualifica ogni provvedimento come “buono” se proviene dalla propria parte politica o “nefasto” se proviene dall’altra. E così, di giusto, non esiste più nulla. Tutto diventa relativo. Tutto risulta interpretabile. E chi ci rimette sono i cittadini. Confusi, arrabbiati e sempre più delusi da una politica autoreferenziale e impalpabile, capace di strizzare l’occhio ai mal di pancia e poco più”.

“In questo contesto – afferma Rabuffi – si colloca, a mio parere, il boicottaggio del Consiglio Comunale da parte di una consistente fetta della maggioranza, con quella scelta di preferire la piazza e la protesta (che i cittadini hanno certamente diritto di agire) alla “tribuna istituzionale”, luogo riservato ai Consiglieri comunali per amplificare la voce dei cittadini, per sostenerne le istanze, per valorizzare i loro sacrifici. Per denunciare al mondo che di Covid si muore, ma di disperazione anche… Come noto, è andata diversamente. Nonostante lo sforzo del Sindaco, colpito dal fuoco amico della propria maggioranza e da quell’effetto collaterale che si chiama sfiducia”.

“A questo punto, game over sig. Sindaco. Rifiuti di essere ostaggio, nei prossimi 20 mesi, di chi non ha evidentemente a cuore le sorti della sua amministrazione e con il gesto più alto di autonomia politica ribalti il tavolo: mandi tutti a casa. I piacentini, certamente, gradirebbero”.