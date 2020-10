Raja Italia scende in campo con la squadra femminile del Piacenza Calcio

RAJA Italia, filiale italiana del Gruppo RAJA leader in Europa nella distribuzione di imballaggi e forniture per aziende, annuncia il rinnovato accordo di sponsorship con la squadra femminile del Piacenza Calcio. L’azienda, da sempre impegnata a sostegno delle pari opportunità e delle politiche di genere, supporta concretamente le giovani donne che hanno scelto di confrontarsi con uno sport tradizionalmente maschile.

La collaborazione, iniziata due stagioni fa, prosegue dunque il suo percorso e afferma la vicinanza e il legame che unisce RAJA Italia al proprio territorio. Un rapporto rafforzato dalla condivisione dei sani valori sportivi che accomunano le due realtà. Grazie alla sponsorship, RAJA Italia dunque non solo investe in un progetto locale ma consolida anche la sua presenza nel Piacentino.

“È per noi motivo di grande orgoglio poter annunciare per il terzo anno consecutivo la nostra collaborazione con il Piacenza Calcio. – afferma Lorenza Zanardi, Direttore Generale di RAJA Italia – Una sinergia virtuosa che consente alla nostra realtà di sostenere attivamente le giovani ragazze del Piacenza Calcio e al contempo di promuovere alcuni dei valori che maggiormente caratterizzano il Gruppo RAJA, ovvero l’inclusione e l’equità”.

“Il legame RAJA Piacenza calcio è un legame territoriale e inclusivo. L’attenzione di RAJA al mondo femminile è cosa ormai nota, quello per il calcio femminile ne è un veicolo di comunicazione. Siamo orgogliosi che un’azienda così importante sia al fianco del Piacenza Calcio, in particolare del nostro settore giovanile, nell’avvalorare i messaggi positivi che il calcio sa trasmettere soprattutto tra i più giovani, in questo momento storico. Ringrazio perciò il direttore generale Lorenza Zanardi per questa partnership che accresce il nostro club”, dichiara Marco Scianò, Direttore Generale Piacenza Calcio.

Tale sponsorship riflette quindi non solo la spiccata sensibilità del Gruppo RAJA verso la gender equality ma anche il valore che lo stesso attribuisce alla figura femminile. Per l’azienda piacentina è importante supportare, sostenere e favorire realmente le donne nel contesto sociale, dalla sfera sportiva come nel caso delle giovani atlete, a quella professionale come dimostra RAJA stessa, fondata proprio da due donne. Un’attenzione all’universo femminile che RAJA Italia vive ogni giorno anche in azienda dove quasi il 60% sul totale dei dipendenti è proprio donna.

About RAJA Italia

Presente in Italia dal 2006, RAJA Italia è la filiale italiana del Gruppo RAJA, leader in Europa nella distribuzione di imballaggi e forniture per le aziende. Primo fornitore unico per 80.000 clienti tra PMI e grandi aziende internazionali con sede in Italia, l’azienda piacentina garantisce ai propri clienti un supporto a 360° con consegne programmate e multi-sito in 24/48 ore, un ampio catalogo di oltre 4.300 prodotti, sempre disponibili a stock, consulenze personalizzate e servizi come l’e-procurement che migliorano la produttività delle aziende. Nel 2019 RAJA Italia è stata premiata al Netcomm E-commerce Award come miglior e-commerce nella categoria “Servizi” e ha ricevuto il Sigillo di Qualità dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza come Best Shop nella categoria “Forniture per commercio, ufficio, industria”.