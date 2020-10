Restauro di uno stabile in Via Verdi, limitazioni al traffico fino a fine mese

Per consentire la ristrutturazione di uno stabile, a partire dalle ore 7 di lunedì 12 ottobre, sino al 30 ottobre 2021, nel tratto di via Verdi a Piacenza compreso tra l’intersezione con via S. Franca e corso Vittorio Emanuele, in prossimità del civico 14 e in tutta l’area di cantiere, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Sarà inoltre vietato posteggiare i velocipedi nelle rastrelliere, che – unitamente alla fioriera presente – potranno essere rimosse dalla ditta esecutrice dei lavori.

Per consentire il trasporto e l’installazione di un’autogru, funzionale all’intervento di restauro, dalle ore 5 del mattino di martedì 20 ottobre sino al termine delle operazioni di montaggio sarà inoltre vietata la circolazione nel tratto di via Verdi compreso tra l’intersezione con via S. Franca e corso Vittorio Emanuele, nonché istituito il divieto di sosta su entrambi i lati. Contestualmente, sarà vietata la sosta nel tratto di via Verdi compreso tra via S. Franca e il civico 16 (lato ristorante).

La posa dell’autogru sarà supportata da movieri che, all’occorrenza, provvederanno a interrompere il transito anche di pedoni e velocipedi.