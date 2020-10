Rinnovare il corrimano per scale: ecco cosa devi sapere

Sono tanti i motivi per cui a un certo punto diventa necessario sostituire il corrimano per scale. Il problema si presenta soprattutto nelle aree comuni condominiali, quando si ristrutturano appartamenti e spazi condivisi oppure quando si inserisce l’ascensore in quella che era la semplice tromba delle scale, rimuovendo la vecchia ringhiera con tanto di corrimano. Qualsiasi siano i motivi che spingono a rinnovare il corrimano per scale è bene rispettare certe regole e scegliere il materiale più adatto.

L’altezza del corrimano va rispettata sempre

Prima di tutto bisogna fare attenzione all’altezza. Se la ringhiera della scala è già presente, basta sostituire il vecchio corrimano con uno nuovo senza modificare altro. Se invece bisogna montare anche la ringhiera, vedi il caso di un riposizionamento di parte della struttura tolta per permettere l’installazione del vano ascensore, allora è bene accertarsi che il corrimano sia a 90 centimetri d’altezza. La distanza tra corrimano e gradino va mantenuta per tutta la lunghezza così da essere un appoggio comodo e sicuro per tutti.

Come e quanto costa installare un nuovo corrimano?

La questione economica ha sempre un certo peso. La buona notizia è che montare un nuovo corrimano per scale è così facile da non richiedere l’intervento del tecnico. Questo significa che la spesa per rinnovare il corrimano delle scale si può ridurre a poche centinaia di euro, dipende dal tipo di materiale scelto. I corrimano di legno, per esempio, si adattano in linea di massima a tutti gli stili e possono essere tinteggiati facilmente.

Colore del corrimano e muri: il contrasto è d’obbligo

Se la ringhiera non c’è? Nessun problema: il corrimano per salire e scendere le scale in sicurezza si può installare anche se manca la ringhiera. Basta fissarlo al muro adiacente alla scala. Attenzione a dipingere il corrimano di un colore diverso da quello della parete al quale è appoggiato così che sia facilmente visibile da chi deve afferrare la presa rapidamente, magari per evitare di cadere.

Acciaio o legno: pro e contro dei corrimano per le scale

Escludendo la corda, perfetta per i gradini di un cottage sulla spiaggia, il metallo e legno sono i materiali migliori per corrimano di scale interne di casa o di una palazzina. La scelta più moderna ricade senza dubbio sul corrimano in acciaio inossidabile, materiale solido col grande pregio di non temere la ruggine. L’unico svantaggio è la delicatezza, si sa che l’acciaio inox rischia di segnarsi vistosamente al minimo graffio. Un pregio da non sottovalutare è la facilità di manutenzione: a differenza del legno basta pulirlo con un panno morbido e un detergente neutro. Se il legno infatti viene scelto perché è elegante e caldo, c’è da considerare la sua delicatezza. Utilizzato come materiale per il corrimano di scale da condominio, va pulito con cura e nutrito periodicamente con oli o cere apposite altrimenti perde la sua naturale lucentezza.

Alluminio e ferro battuto: il lusso dei corrimano di scale chic

Altro metallo gettonato per ringhiere e corrimano delle scale è l’alluminio. Questo materiale è solido, ma molto leggero e malleabile, quindi si presta anche alla realizzazione di corrimano di design eleganti e contemporanei. E poi c’è il tradizionale ferro battuto, con quella sua eleganza vintage il ferro battuto è da sempre un corrimano che dà alle scale un tocco di classe d’altri tempi. Queste ultime due scelte, l’alluminio contemporaneo e il raffinato ferro battuto, rappresentano le soluzioni più costose di corrimano per scale. Per questo, di solito, vengono utilizzate con maggiore frequenza come corrimano di scale da interni oppure per decorare scale delle aree comuni di edifici di prestigio.