Rinnovo cariche per il Rotary Fiorenzuola, Tiziana Meneghelli presidente

Il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda ha tenuto giovedì 29 ottobre la sua assemblea annuale finalizzata al rinnovo delle cariche dirigenziali per l’anno rotariano 2021/2022, per la nomina del Presidente dell’anno rotariano 2022/2023 e per l’approvazione dei bilanci. L’assemblea si è tenuta online sulla piattaforma Zoom ed ha visto una vasta partecipazione dei soci, presenti al 75% della compagine sociale, segno che l’unità del gruppo, nonostante le difficoltà del Covid, è forte e robusta e pronta a rinnovare il proprio impegno per il territorio piacentino.

In prima battuta si è provveduto ad approvare il bilancio distrettuale. Il Presidente Arzani ha sottolineato come il bilancio distrettuale sia “il segnale tangibile della vicinanza dei 73 club del distretto 2050 ai territori più colpiti dal Covid. Le iniziative di service sostenute dal Distretto nello scorso anno hanno permesso un concreto aiuto ai territori martoriati delle province di Piacenza, Brescia, Cremona e Pavia”. Il past Presidente Timpano ha poi illustrato il bilancio del club dal quale emerge “lo stesso sforzo che i soci hanno fatto per service importanti prima del Covid, in particolare a sostegno dell’Ostello di Fiorenzuola della via Francigena, del centro giovanile di Africa Mission in Uganda e dell’Associazione il Pellicano e la donazione per l’End Polio Now. Successivamente – ha proseguito Timpano – dopo l’inizio della pandemia, si sono realizzati numerosi interventi per l’Istituto Biazzi di Castelvetro, per la Croce Bianca, per gli ospedali di Fiorenzuola e Piacenza, in particolare con l’acquisto dei respiratori in utilizzo nel reparto di pneumologia insieme agli altri club piacentini, ed anche a sostegno dei più deboli con l’acquisto di Card per la spesa nel comune di Fiorenzuola”.

Il Presidente Arzani ha poi comunicato che il Presidente nominato per l’anno rotariano 2022/2023 è stato individuato dalla commissione preposta in Stefano Pavesi, medico odontoiatra, figura storica del club che si è reso disponibile per rinnovare il suo impegno dopo aver speso diversi anni all’interno delle strutture distrettuali rotariane. Infine, la Presidente eletta per l’anno 2021/2022 Tiziana Meneghelli ha avviato le procedure di voto per l’individuazione dei consiglieri del club che sono risultati Rinaldo Onesti, nella qualità di VicePresidente, e di Laura Dieci, Edvige Francesconi, Franco Spaggiari e Francesco Timpano nella qualità di consiglieri. La Presidente eletta Meneghelli ha anche comunicato che sarà confermato Fabio Tavazzani come Prefetto del club e Maurizio Pericotti come tesoriere.

Il Presidente Arzani ha concluso rinnovando l’impegno ad organizzare momenti di convivialità compatibili con l’evoluzione della pandemia e soprattutto l’impegno del club per sostenere il territorio nei prossimi difficili mesi. Sono in programma inoltre iniziative a sostegno della via Francigena, del Museo Geologico di Castellarquato e una iniziativa contro la violenza nei confronti delle donne. La prossima conviviale si terrà l’11 novembre e sarà interclub sui temi della valorizzazione turistica e cultuale del territorio piacentino.