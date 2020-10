Rinnovo contratto nazionale, il 30 anche a Piacenza sciopero dei metalmeccanici

Rinnovo contratto nazionale, il 30 ottobre anche a Piacenza sciopero dei metalmeccanici.

“Dopo 12 mesi di trattativa, ancora nessuna risposta: su salute e sicurezza, formazione, politiche attive, mercato del lavoro, appalti e strumenti di gestione delle crisi nessun reale passo in avanti” – spiegano Fim, Fiom, Uilm Emilia-Romagna annunciando la mobilitazione che “durerà 2 ore, alla fine di ogni turno lavorativo, e prepara la grande serrata nazionale indetta per il 5 novembre”.

“Sul salario – affermano i sindacati – Federmeccanica sposa completamente le posizioni reazionarie della Confindustria: nessun aumento, ma solo il recupero dell’Ipca. tutto questo è irricevibile. Soprattutto nell’attuale contesto di emergenza sanitaria e di crisi conseguente, le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici hanno il diritto ad un contratto nazionale che li tuteli e che aumenti le loro retribuzioni. Per un contratto nazionale che dia garanzie, diritti e salario, per contrastare le posizioni di Confindustria e forzare le chiusure di Federmeccanica, Fim, Fiom, Uilm Emilia-Romagna proclamano 2 ore di sciopero venerdì 30 ottobre. Per agevolare il rispetto delle misure di sicurezza relative all’emergenza Covid, le 2 ore di sciopero sono state indette alla fine di ogni turno lavorativo”.