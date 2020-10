Riqualificazione ex Manifattura Tabacchi, limitazioni al traffico dal 26 ottobre al 30 novembre

Per consentire l’effettuazione a Piacenza dei collegamenti ai servizi urbani a cura di Ireti Spa, nell’ambito dei lavori di riqualificazione della ex Manifattura Tabacchi, il tratto di via Montebello tra via Monte Penice e la rotatoria con strada Raffalda e via Emmanueli sarà chiuso al transito dalle ore 8 di lunedì 26 ottobre alle 20 del 30 novembre prossimo.

A comunicarlo è il Comune di Piacenza. Dal provvedimento saranno esclusi i residenti, che in relazione allo sviluppo del cantiere potranno accedere alle autorimesse di proprietà. Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica, così come il limite massimo di velocità di 30 km orari per i mezzi che transitano lungo la rotatoria tra le vie Raffalda, Emmanueli e Montebello.